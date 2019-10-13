Кенийская бегунья установила мировой рекорд в марафоне

Бегунья из Кении Бриджид Косгей выиграла Чикагский марафон. При этом африканка установила новый мировой рекорд.

Бриджид преодолела 42 км 195 м за 2 часа 14 минут 4 секунды. Это на 1 минуту 21 секунду превышает прежнее достижение, принадлежавшее британке Поле Редклифф. Рекорд Редклифф продержался 16 лет. На втором и третьем местах эфиопки Абабель Йешанех (2:20.51) и Гелете Бурка (2:20.55)

Результат Косгей будет засчитан, как мировой рекорд. В отличие от достижения ее соотечественника Элиуда Кипчоге, установленного накануне. Кипчоге впервые в истории пробежал марафон быстрее, чем за 2 часа — 1 час 59 минут и 40 секунд. Однако Венский марафон не является официальным.