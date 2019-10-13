Американская гимнастка побила мужской рекорд 

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
6 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Урал
Урал
1 3
Зенит Зенит
Локомотив М
Локомотив М
2 1
Арсенал Арсенал
ЦСКА
ЦСКА
1 3
Ростов Ростов
6 октября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
1 4
Челси Челси
Арсенал
Арсенал
1 0
Борнмут Борнмут
Манчестер Сити
Манчестер Сити
0 2
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
6 октября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Мальорка
Мальорка
2 0
Эспаньол Эспаньол
Сельта
Сельта
1 0
Атлетик Б Атлетик Б
Вальядолид
Вальядолид
0 0
Атлетико М Атлетико М
6 октября

Бундеслига

3 из 3
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
5 1
Аугсбург Аугсбург
Вольфсбург
Вольфсбург
1 0
Унион Унион
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
2 2
Вердер Вердер
18 октября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Ахмат
Ахмат
19:30
Локомотив М Локомотив М
18 октября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Гранада
Гранада
22:00
Осасуна Осасуна
18 октября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
21:30
Байер Байер
19 октября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Тамбов
Тамбов
14:00
Урал Урал
Спартак М
Спартак М
16:30
Рубин Рубин
Зенит
Зенит
19:00
Ростов Ростов
19 октября

Английская Премьер-лига

3 из 8
Все матчи
Эвертон
Эвертон
14:30
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Челси
Челси
17:00
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Лестер Сити
Лестер Сити
17:00
Бёрнли Бёрнли
19 октября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Эйбар
Эйбар
14:00
Барселона Барселона
Атлетико М
Атлетико М
17:00
Валенсия Валенсия
Хетафе
Хетафе
19:30
Леганес Леганес
19 октября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Вердер
Вердер
16:30
Герта Герта
Унион
Унион
16:30
Фрайбург Фрайбург
Аугсбург
Аугсбург
16:30
Бавария Бавария
20 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Оренбург
Оренбург
11:30
Крылья Советов Крылья Советов
Уфа
Уфа
14:00
ЦСКА ЦСКА
Арсенал
Арсенал
16:30
Сочи Сочи
20 октября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
18:30
Ливерпуль Ливерпуль
20 октября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Алавес
Алавес
13:00
Сельта Сельта
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
15:00
Бетис Бетис
Эспаньол
Эспаньол
17:00
Вильярреал Вильярреал
20 октября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Кёльн
Кёльн
16:30
Падерборн 07 Падерборн 07
Хоффенхайм
Хоффенхайм
19:00
Шальке-04 Шальке-04
21 октября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
22:00
Арсенал Арсенал

Американская гимнастка побила мужской рекорд 

Lenta.ru 4 часа назад
Американская гимнастка побила мужской рекорд
Фото: Lenta.ru
Американская гимнастка Симона Байлз установила рекорд по количеству медалей, завоеванных на чемпионатах мира. Об этом сообщается в Twitter Олимпийского комитета США.
Байлз 13 октября завоевала золотую медаль в упражнениях на бревне в составе сборной США на чемпионате мира в Штутгарте. Для американки эта награда стала 24-й в карьере на мировых первенствах. Таким образом она превзошла достижение белорусского гимнаста Виталия Щербо, завоевавшего 23 награды.
8 октября Байлз, одержав победу в командных соревнованиях, побила рекорд россиянки Светланы Хоркиной по общему числу медалей, завоеванных на чемпионатах мира. В активе россиянки 20 медалей.
На счету Байлз 12 золотых медалей чемпионатов мира. Она четыре раза становилась олимпийской чемпионкой на Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Последние новости
Путин назвал причину проблем в отношениях России и США Путин назвал причину проблем в отношениях России и США С убитой в Саратове девочкой пришел проститься весь двор С убитой в Саратове девочкой пришел проститься весь двор Обстрел турками спецназа США сочли преднамеренным Обстрел турками спецназа США сочли преднамеренным
Легкая атлетика , Светлана Хоркина , Виталий Щербо , Симон Байлз
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как бандит и грабитель стал героем страны
Как бандит и грабитель стал героем страны3
Кровь, удаление и разгром: как Россия пробилась на Евро
Кровь, удаление и разгром: как Россия пробилась на Евро100
«Мы болеем за наш футбол!»
«Мы болеем за наш футбол!»1
Медведев поздравил сборную Россию
Медведев поздравил сборную Россию1
«Россия нас просто наказала»
«Россия нас просто наказала»44
Видео
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Назван самый опасный соперник Хабиба
03:09
Назван самый опасный соперник Хабиба
MMA
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
01:05
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
Зимние виды спорта Статьи
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
00:39
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
Футбол
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
00:43
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
MMA
«Дзюба стал настоящим королем России»
00:44
«Дзюба стал настоящим королем России»
Футбол
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
03:49
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
Футбол
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
02:57
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
Теннис
«Формула-1» выпустила видео к гонкам в Сочи
00:30
«Формула-1» выпустила видео к гонкам в Сочи
Автоспорт Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение