Американская гимнастка побила мужской рекорд

Американская гимнастка Симона Байлз установила рекорд по количеству медалей, завоеванных на чемпионатах мира. Об этом сообщается в Twitter Олимпийского комитета США.

Байлз 13 октября завоевала золотую медаль в упражнениях на бревне в составе сборной США на чемпионате мира в Штутгарте. Для американки эта награда стала 24-й в карьере на мировых первенствах. Таким образом она превзошла достижение белорусского гимнаста Виталия Щербо , завоевавшего 23 награды.

8 октября Байлз, одержав победу в командных соревнованиях, побила рекорд россиянки Светланы Хоркиной по общему числу медалей, завоеванных на чемпионатах мира. В активе россиянки 20 медалей.

На счету Байлз 12 золотых медалей чемпионатов мира. Она четыре раза становилась олимпийской чемпионкой на Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году.