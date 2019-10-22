Призер Олимпийских игр Флэнаган заврешила карьеру

Американская бегунья Шалан Флэнаган приняла решение завершить спортивную карьеру.

Напомним, что в 2008 году 38-летняя легкоатлетка из США завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх в Пекине в беге на 10 тыс. метров.

"Я отдавала все с спорту с 2004 года. Это время было невероятным: сломанные кости, разорванные сухожилия и потерянные ногти на ногах… Но мне все это нравилось.

Однако в последние годы я не испытываю к бегу той страсти. ТЕперь хочу передавать опыт другим. Объявляю о своем решении со слезами счастья на глазах", — поделилась Флэнаган в Instagram.

Ранее сообщалось, что канадский защитник Гриффин Райнхарт продолжит карьеру в китайском "Куньлуне".