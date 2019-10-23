Ласицкене на турнире прошла с российским флагом

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене отпраздновала победу на VII Всемирных военных играх в Ухане (Китай) с российским флагом.

26-летняя спортсменка установила рекорд турнира, прыгнув 2,01 м после третьей попытки, а затем прошла круг почёта с флагом РФ впервые за четыре года.

Российские легкоатлеты не имеют права как-либо показывать принадлежность стране, выступая под нейтральным статусом. Однако подобное решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) не распространяется на военные игры.

Мария Ласицкене стала чемпионкой мира-2019 и первой легкоатлеткой, которая сумела выиграть мировое первенство трижды.