Ласицкене на турнире прошла с российским флагом 

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене отпраздновала победу на VII Всемирных военных играх в Ухане (Китай) с российским флагом.
26-летняя спортсменка установила рекорд турнира, прыгнув 2,01 м после третьей попытки, а затем прошла круг почёта с флагом РФ впервые за четыре года.
Россиянка с большим отрывом обыграла двух представительниц Украины — Юлию Левченко (1,92) и Ирину Геращенко (1,90).
Российские легкоатлеты не имеют права как-либо показывать принадлежность стране, выступая под нейтральным статусом. Однако подобное решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) не распространяется на военные игры.
Мария Ласицкене стала чемпионкой мира-2019 и первой легкоатлеткой, которая сумела выиграть мировое первенство трижды.
Палата представителей Конгресса США приняла закон, предусматривающий уголовную ответственность лиц, причастных к сговору с целью применения допинга в спорте, ранее писал News.ru.