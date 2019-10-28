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25 октября
Российская Премьер-лига
1 из 1
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Рубин
0
—
0
Урал
25 октября
Английская Премьер-лига
1 из 1
Все матчи
Саутгемптон
0
—
9
Лестер Сити
25 октября
Испанская Примера
1 из 1
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Вильярреал
4
—
1
Алавес
25 октября
Бундеслига
1 из 1
Все матчи
Майнц
3
—
1
Кёльн
26 октября
Российская Премьер-лига
3 из 3
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Тамбов
3
—
0
Уфа