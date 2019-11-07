World Class и РМОУ «прокачают» кадры для индустрии фитнеса и спорта

6 ноября в рамках Российской Недели Фитнеса MIOFF состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между ведущей российской фитнес-сетью World Class и Российским Международным Олимпийским Университетом (РМОУ).

Соглашение о сотрудничестве подразумевает разработку и реализацию совместных образовательных программ, направленных на популяризацию физической культуры и спорта и продвижение здорового образа жизни, обучение менеджмента фитнес-индустрии с привлечением опыта World Class в РМОУ, а также организацию экспертного диалога по актуальным вопросам развития спортивной индустрии и индустрии фитнеса в России и мире.

В церемонии подписания приняли участие Ректор РМОУ, академик РАО, профессор Лев Белоусов и Генеральный директор Русской Фитнес Группы (World Class, UFC Gym) Николай Прянишников

Образовательные программы с участием экспертов World Class будут доступны студентам РМОУ уже в 2020 году.

Николай Прянишников, генеральный директор РФГ:

«В сфере фитнеса и спорта профессиональные квалифицированные кадры — решающий фактор успеха. Построить красивый дорогой клуб или впечатляющий масштабами спортивный объект не так сложно, а вот привлечь грамотных и мотивированных менеджеров и тренеров, которые вдохнут в него жизнь, создадут атмосферу, будут помогать людям добиваться целей — задача не из легких. Мы давно поняли, что единственный выход — самим обучать кадры, и сегодня наша экспертиза и 26-летний опыт успешной работы на рынке позволяют нам делиться этими знаниями со всеми заинтересованными. РМОУ — идеальная для этого площадка, уверен, что вместе с таким авторитетным партнером мы сможем подготовить сильных специалистов, которые внесут свой вклад в развитие этой важной для общества индустрии».

Лев Белоусов, ректор РМОУ, академик РАО, профессор:

«Индустрия фитнеса в последние годы стала в нашей стране главным направлением развития массового спорта. Несмотря на расширение этого сегмента спортивного бизнеса, мы видим, что он остро нуждается в профессионалах высокого класса. Сотрудничество с компанией World Class, экспертный опыт ее специалистов позволят нам создавать и предлагать нашим слушателям самые актуальные и востребованные образовательные программы для профессионального развития, расширения компетенций спортивных управленцев для фитнес-индустрии».

РМОУ — уникальное высшее учебное заведение , которое трансформирует олимпийские знания в образовательные продукты. Деятельность РМОУ ориентирована на подготовку высококвалифицированных специалистов в области спортивного менеджмента для российской и мировой индустрии спорта, олимпийского и паралимпийского движения.

РМОУ не только лидер спортивного бизнес-образования и главный проект гуманитарного наследия Олимпийских игр «Сочи 2014», но и международный культурный, инновационный научно-технологический центр.

В 1993 году в Москве, на улице Житной, был открыт первый фитнес-клуб World Class, соответствующий мировым стандартам. Тем самым было положено начало развития фитнес-индустрии в России и странах СНГ.

На сегодняшний день World Class является крупнейшей фитнес-корпорацией в России, которая оперирует 45 собственными и 49 франчайзинговыми клубами в 35 городах в 6 странах.

Сеть фитнес-клубов World Class представляет членам клубов полный комплекс фитнес-услуг, включающий большой выбор фитнес-программ, бассейны, групповой и индивидуальный тренинг, тренажерные залы, детский фитнес, русскую и турецкую бани, салоны Beauty SPA, магазины спортивной одежды Reebok, фитнес-бары и солярии.