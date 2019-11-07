Российского легкоатлета дисквалифицировали за допинг

Российский легкоатлет Александр Петров дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил, передает ТАСС.
Соответствующее решение было вынесено Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА). В пробе спортсмена, взятой на турнире "Мемориал братьев Знаменских", был обнаружен оксандролон.
Дисквалификация 33-летнего атлета отсчитывается с 25 июля 2019 года.
Петров становился бронзовым призером чемпионата России 2015 года. В командном первенстве страны он дважды брал серебро.
Ранее сообщалось, что пойманным на допинге атлетам могут запретить занимать госдолжности.