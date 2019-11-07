Российского легкоатлета дисквалифицировали за допинг

Российский легкоатлет дисквалифицирован на четыре года за допинг

Российский легкоатлет Александр Петров дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил, передает ТАСС.

Соответствующее решение было вынесено Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА). В пробе спортсмена, взятой на турнире "Мемориал братьев Знаменских", был обнаружен оксандролон.

Дисквалификация 33-летнего атлета отсчитывается с 25 июля 2019 года.

Петров становился бронзовым призером чемпионата России 2015 года. В командном первенстве страны он дважды брал серебро.

Ранее сообщалось, что пойманным на допинге атлетам могут запретить занимать госдолжности.