ВФЛА грозит полное исключение из World Athletics 

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) может полностью исключить Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) из числа членов организации. Об этом на пресс-конференции заявил глава рабочей группы World Athletics Руне Андерсен.
Ранее совет World Athletics приостановил процесс восстановления членства ВФЛА в организации.
"Совет наделил рабочую группу мандатом сформировать рекомендацию относительно санкций, который совет должен принять в отношении ВФЛА за нарушение антидопинговых правил и относительно того, должен ли будет конгресс рассмотреть вопрос исключения ВФЛА из World Athletics", — сказал Андерсен.