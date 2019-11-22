ВФЛА грозит полное исключение из World Athletics

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) может полностью исключить Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) из числа членов организации. Об этом на пресс-конференции заявил глава рабочей группы World Athletics Руне Андерсен.

Ранее совет World Athletics приостановил процесс восстановления членства ВФЛА в организации.