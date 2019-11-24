Исинбаева поддержала Ласицкене в конфликте с ВФЛА

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева прокомментировала критику трехкратной чемпионки мира по прыжкам в высоту Марии Ласицкене в адрес руководства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), передает РИА "Новости".

23 ноября Дмитрий Шляхин заявил об уходе с поста главы организации. Временно исполняющей обязанности президента ВФЛА была назначена Юлия Тарасенко. Ласицкене призвала ее покинуть пост вслед за Шляхтиным.

"Читаю пост Ласицкене и полностью ее понимаю. Пропустить вторые Олимпийские игры подряд — это неописуемая жесть! Я даже не знаю, как это описать и с чем сравнить" — написала Исинбаева в Instagram.

Бывшая спортсменка добавила, что необходимо научиться отличать честных атлетов от лживых.

Ранее Ласицкене резко прокомментировала скандал с отстранением Шляхтина.