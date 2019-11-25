Российской легкой атлетике пригрозили изоляцией

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что исполком организации рассмотрит вопрос о членстве Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Его слова приводит ТАСС.

Поздняков заявил, что ОКР настаивает на полной смене руководства ВФЛА в кратчайшие сроки. Если эта рекомендация не будет исполнена, то комитет на ближайшем исполкоме может исключить федерацию из своего состава. Также Поздняков отметил, что для ОКР ключевым вопросом остается является допуск российских легкоатлетов на Олимпийские игры 2020 года.

«Делаем все возможное, чтобы чистые спортсмены, выполнившие квалификацию в этом виде спорта, выступили в Токио. Они никакого отношения к обвинениям в адрес официальных лиц ВФЛА не имеют», — заявил президент ОКР.

Исполняющей обязанности главы ВФЛА 23 ноября была избрана Юлия Тарасенко. Она сменила на этом посту Дмитрия Шляхтина , который был отстранен по решению независимой организации Athletics Integrity Unit (AIU) за вмешательство в дело прыгуна в высоту Данилы Лысенко. Летом 2018-го Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) дисквалифицировала спортсмена на два года. Он был недоступен в ходе трех внесоревновательных допинг-тестирований в течение 12 месяцев, за что был наказан. В результате расследования дела Лысенко было установлено, что предоставленные им доказательства невиновности могли быть сфальсифицированы, а в подделке документов ему помогали сотрудники ВФЛА.

В 2015 году IAAF приостановила деятельность ВФЛА из-за систематических нарушений россиянами антидопинговых правил. В настоящее время российские спортсмены могут выступать на международных соревнованиях только после получения индивидуальных разрешений и в нейтральном статусе. IAAF создала рабочую группу по восстановлению статуса ВФЛА.