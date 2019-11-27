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Организаторы турнира в Глазго исключили Ласицкене из числа участниц 

ТАСС + ещё 20 19 часов назад
Ласицкене исключили из числа участниц турнира в Глазго
Фото: ТАСС
Организаторы турнира в Глазго, который пройдет 15 февраля 2020 года, исключили трехкратную чемпионку мира по прыжкам в высоту россиянку Марию Ласицкене из числа участниц из-за санкций, наложенных на Всероссийскую федерацию легкой атлетики советом Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). Об этом сообщила ТАСС менеджер спортсменки Ольга Назарова.
"Вчера нам пришел отказ из Глазго, организаторы турнира вычеркнули Машу из числа участниц, — сказала Назарова. — У нас уже было на руках приглашение на это соревнование, но теперь оно, как видите, аннулировано. Организаторы объясняют свое решение тем, что Ласицкене может не получить вовремя необходимый для выступления нейтральный статус".
22 ноября совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций принял решение приостановить процесс восстановления ВФЛА. Более того, ВФЛА может грозить полное исключение из World Athletics, что приведет к отстранению российских спортсменов от участия в международных соревнованиях, включая Олимпийские игры. Совет также временно приостановил рассмотрение заявок от российских спортсменов на получение нейтрального статуса до тех пор, пока не завершится изучение ситуации, связанной с ВФЛА.
Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом. Впоследствии отстранение ВФЛА неоднократно продлевалось. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных турнирах в нейтральном статусе. К соревнованиям российские спортсмены допускаются на основании индивидуальных разрешений от World Athletic, которые нужно получать в начале каждого года.
Осенью Ласицкене была признана лучшей легкоатлеткой Европы 2019 года. В этом году на ее счету победы на сентябрьском чемпионате мира в Катаре, зимнем европейском первенстве в Глазго и в финале Бриллиантовой лиги.
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Теги:
Легкая атлетика , Российские спортсменки , Мария Ласицкене , Ричард Паунд , Всемирное антидопинговое агентство
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