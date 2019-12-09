Россия на 4 года отстранена от участия в крупных международных соревнованиях

Исполком Всемирного антидопингового агентство единогласно одобрил рекомендации комитета ВАДА по соответствию о санкциях в отношении России в связи с манипуляциями с данными Московской антидопинговой лаборатории.

Россия на четыре года лишена права участвовать в крупных международных соревнованиях — Олимпийских играх и чемпионатах мира.

20 сентября исполком ВАДА восстановил РУСАДА в правах при условии, что эксперты ВАДА получат доступ к данным Московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря 2018 года, однако этого сделано не было. ВАДА приняло решение повторно направить экспертную группу в Москву 9 января 2019 года. 17 января работа экспертов в лаборатории была завершена. Вскоре стало известно, что РУСАДА сохранило статус соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Осенью 2019 года разразился скандал, когда в предоставленных данных были обнаружены махинации.