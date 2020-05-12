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Клишиной предложили работу эскортницы 

Вероника Полынина и ещё 2 4 часа назад
Российская легкоатлетка Дарья Клишина рассказала о предложении стать эскортницей за 200 тысяч долларов в месяц.
В интервью Sports.ru Клишина сообщила, что около полугода назад ей пришло сообщение от незнакомого мужчины с предложением заняться эскортом.
«Я такого не ожидала. Незнакомый мужчина просто написал в директе инстаграма. Я никого не посылаю, но сразу же жестко ответила: «Извините, но данное предложение меня не интересует». Так он начал: «Нет, вы подождите, не отказывайтесь так сразу, вы же не знаете, на каких условиях. Такая-то сумма» — «Нет, все, до свидания», — рассказала спортсменка.
Легкоатлетка Клишина отказалась считать американцев тупыми
По ее словам, за работу предполагалось вознаграждение в размере 200 тысяч долларов.
«Сидела потом и думала: неужели я произвожу впечатление девушки, которая могла бы на это согласиться?» — добавила легкоатлетка.
Как сообщал «Рамблер», Дарья Клишина — серебряный призер чемпионата мира 2017 года, двукратная чемпионка Европы в помещении (2011, 2013) по прыжкам в длину. Живет и тренируется в США. В 2016 году была единственной российской легкоатлеткой, допущенной до выступления на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро под нейтральным флагом.
Комментарии 5
Легкая атлетика , Видео , Прочее
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