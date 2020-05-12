Клишиной предложили работу эскортницы 

Российская легкоатлетка Дарья Клишина рассказала о предложении стать эскортницей за 200 тысяч долларов в месяц.

В интервью Sports.ru Клишина сообщила, что около полугода назад ей пришло сообщение от незнакомого мужчины с предложением заняться эскортом.

«Я такого не ожидала. Незнакомый мужчина просто написал в директе инстаграма. Я никого не посылаю, но сразу же жестко ответила: «Извините, но данное предложение меня не интересует». Так он начал: «Нет, вы подождите, не отказывайтесь так сразу, вы же не знаете, на каких условиях. Такая-то сумма» — «Нет, все, до свидания», — рассказала спортсменка.

По ее словам, за работу предполагалось вознаграждение в размере 200 тысяч долларов.

«Сидела потом и думала: неужели я произвожу впечатление девушки, которая могла бы на это согласиться?» — добавила легкоатлетка.

Как сообщал «Рамблер», Дарья Клишина — серебряный призер чемпионата мира 2017 года, двукратная чемпионка Европы в помещении (2011, 2013) по прыжкам в длину. Живет и тренируется в США. В 2016 году была единственной российской легкоатлеткой, допущенной до выступления на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро под нейтральным флагом.