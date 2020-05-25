Самая сексуальная спортсменка в мире после карантина

21-летняя немецкая бегунья Алиса Шмидт, названная в 2017-м году самой сексуальной в мире спортсменкой, возобновила тренировки на свежем воздухе. К радости фанатов и всех ценителей прекрасного девушка опубликовала в Инстаграме новое фото.

«Закончила последнюю сессию недели — сегодня была очень тяжело, поэтому я буду рада завтра отдохнуть», — сообщила легкоатлетка под фото на фоне беговой дорожки.

Как всегда, Алису засыпали комплиментами: «Такая подтянутая», «О, эти глаза», «Ты не самая красивая спортсменка — ты просто прекраснейшая девушка в мире».

Шмидт в 2017 году взяла серебро в составе сборной Германии в эстафете 4x400 на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет; также она завоевала бронзу на первенстве Европы до 23 лет (2019). Но известна она прежде всего своей внешностью. Секс-символом мирового спорта ее в 2017-м году назвал австралийский журнал Busted Coverage.

Главной целью Алисы было участие в Олимпийских играх 2020 года в Токио. Олимпиаду перенесли из-за коронавируса, но девушка не сдается. Она рада тому, что после ослабления карантина в Германии может снова тренироваться на стадионе. «До этого на протяжении месяца бегала или в одиночку, или в паре на улице», — призналась она подписчикам (каковых на данный момент насчитывается 809 тысяч).