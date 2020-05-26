Отец чемпионки мира по гимнастике сжег ее мать 

Судьбу абсолютной чемпионки СССР и мира Елены Мухиной считают самой трагичной в истории отечественной спортивной гимнастики.

Во время тренировки за неделю до начала Олимпиады-80 Елена неудачно выполнила сальто и получила тяжелейшую травму позвоночника. На 26 лет Мухина оказалась прикована к постели. Даже ложку не могла сама держать. Друзья и родные говорили, что парализованная гимнастка обладала даром целительницы. И теперь к ней на могилу приходят просить помощи в борьбе с разными недугами.

С раннего детства Мухина жила с бабушкой Анной Ивановной. Когда Лене было два года, по вине ее отца-алкоголика загорелся дом. В пожаре умерла мама гимнастки. Горе-папаша завел другую семью и с дочкой больше не виделся. Отца Лене заменил тренер Михаил Клименко , который до этого специализировался только на гимнастах-мужчинах.

С ним Мухина взяла «золото» на чемпионате мира в Страсбурге в 1978-м и другие награды. Но многие в спортивном сообществе именно Клименко обвинили в том, что на долгие годы Елена осталась инвалидом. Тренер достаточно жестоко обходился с подопечной. Психологически гнобил и не давал восстанавливаться после небольших травм — из больницы Лена сразу ехала на тренировки. «Тебя оставят в покое только тогда, когда ты разобьешься на помосте», — говорил он ей при свидетелях.

— Я так молила Бога дать мне возможность поваляться в кровати столько, сколько мне хочется, — признавалась Мухина в последнем и единственном интервью. — Почитать книжки. Никуда не вставать рано утром. Я молила, чтобы все наконец оставили меня в покое. Боженька добрый — он дает. Но какой ценой…

На Олимпийских играх в Москве душевно и физически вымотанная Лена собиралась выполнить уникальный и запрещенный до этого элемент — «Петля Корбут». Только к нему Клименко добавил «винт» — оборот вокруг своей оси на 360 градусов. Именно его и пыталась сделать 20-летняя Мухина, когда упала, врезалась головой в помост, сломала шею и повредила спинной мозг.

Никакие операции не помогли Елене восстановиться. После трагедии всех собак повесили на тренера, из-за чего Клименко эмигрировал в Италию. Усилиями Спорткомитета СССР и Москвы выделили двушку и максимально приспособили ее для жизни тяжело травмированной гимнастки: установили пандус к балкону, купили коляску, специальную кровать… За чемпионкой ухаживали студентки Первого мединститута.

Обездвиженная Мухина много читала, пришла к религии, увлеклась астрологией и парапсихологией. Она верила, что Бог наделил ее сверхспособностями, и даже принимала больных.

— Был момент, когда она предложила мне и оператору подержать ее за руку, — признается журналист Сергей Толкачев, взявший у Мухиной последнее интервью. — После этого Елена назвала все наши болячки. А оператора вылечила от недуга, которым он давно страдал.

46-летнюю Мухину похоронили на Троекуровском силами спортивной братии. Деньгами на памятник помогла гимнастка Светлана Хоркина . По сей день на могилу Мухиной приходят люди, молящие об исцелении. А еще родители, чьи дети занимаются травмопасными видами спорта — чтобы Елена уберегла их от беды.

P. S. Клименко пережил ее на год, скончавшись от рака.

«Уйди, уродка!»

На последнем году жизни Мухина рассказала сиделке Нине Лебедевой, как однажды, будучи на пике славы, шла на тренировку, и к ней подбежала больная церебральным параличом девочка. Юная фанатка умоляла дать автограф.