Российского бегуна возмутили зарплаты футболистов

Бегун Владимир Никитин считает, что российские футболисты незаслуженно получают большие деньги.

Никитин является чемпионом России в беге на средние дистанции.

"Футболист, наверное, за секунду на поле получает больше моей месячной зарплаты. Считаю, что это несправедливо. Ладно бы они очень хорошо играли, а так — они ж и играют паршиво. Не за что им платить такие деньги. Лично мне было бы просто стыдно получать такие бабки и никак им не соответствовать", — рассказал Никитин в интервью "Спорт-Экспрессу".

"Физуха? Да нет ее у них. Первые двадцать минут они еще бегают, а потом силы их покидают. Я несколько раз даже ходил на трибуну, скукота. А вот к хоккеистам у меня никаких вопросов нет, хотя они тоже много зарабатывают. Вот они красавцы, настоящие спортсмены", — добавил Никитин.

Ранее из-за приостановки турниров в связи с пандемией коронавируса многие футбольные клубы согласовали с игроками временное снижение зарплат.