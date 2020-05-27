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Российский бегун: футболисты в секунду получают больше, чем я за месяц 

Спорт РИА Новости и ещё 2 27 мая 2020
Российского бегуна возмутили зарплаты футболистов
Фото: РИА Новости
Бегун Владимир Никитин считает, что российские футболисты незаслуженно получают большие деньги.
Никитин является чемпионом России в беге на средние дистанции.
"Футболист, наверное, за секунду на поле получает больше моей месячной зарплаты. Считаю, что это несправедливо. Ладно бы они очень хорошо играли, а так — они ж и играют паршиво. Не за что им платить такие деньги. Лично мне было бы просто стыдно получать такие бабки и никак им не соответствовать", — рассказал Никитин в интервью "Спорт-Экспрессу".
"Физуха? Да нет ее у них. Первые двадцать минут они еще бегают, а потом силы их покидают. Я несколько раз даже ходил на трибуну, скукота. А вот к хоккеистам у меня никаких вопросов нет, хотя они тоже много зарабатывают. Вот они красавцы, настоящие спортсмены", — добавил Никитин.
Ранее из-за приостановки турниров в связи с пандемией коронавируса многие футбольные клубы согласовали с игроками временное снижение зарплат.
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Комментарии 1
Легкая атлетика , Владимир Никитин
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