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Российский легкоатлет дисквалифицирован за допинг 

Газета.Ru и ещё 13 8 июня 2020
Российского легкоатлета поймали на допинге
Фото: РИА Новости
Чемпион Европы 2010 года в прыжках в высоту россиянин Александр Шустов дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Отмечается, что решение было вынесено Спортивным арбитражным судом (CAS). Россиянина признали виновным в употреблении допинга. Срок дисквалификации отсчитывается с 5 июня.
Результаты спортсмена с 8 июля 2013 года по 7 июля 2017 года будут аннулированы. Шустов завершил профессиональную карьеры в 2017 году.
Ранее сообщалось, что российские чемпионы по тяжелой атлетике обвиняются в употреблении допинга.
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Легкая атлетика , Александр Шустов
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