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Слуцкий оплатил лечение заслуженному тренеру России по лёгкой атлетике Загорулько

RT на русскомиещё 12
8 часов назад
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Главный тренер казанского футбольного клуба «Рубин» Леонид Слуцкий оплатил лечение заслуженного тренера СССР и России по лёгкой атлетике Евгения Загорулько.
Слуцкий оплатил лечение тренеру Загорулько
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Приходит сообщение: «Это Леонид Слуцкий. Давно и с удовольствием слежу за вашей работой. Могу ли я чем-то помочь? Пришлите номер карты и скажите, сколько вам нужно». Меня это застало врасплох», — цитирует Загорулько «Спорт-Экспресс».
По словам специалиста, он выслал Слуцкому отчёты о своём пребывании в больнице и все документы со стоимостью обследований и операции.
«Бах, приходит сообщение. Открываю — там зачисление. Очень большая сумма. Очень. Точно окупит все лечение. Позвонил своему хорошему другу — бизнесмену. Он говорит, что сталкивался со Слуцким — и это человек слова, с ним можно иметь дело», — сказал Загорулько.
Он отметил, что после этого позвонил Слуцкому, который заявил, что тренеры должны помогать друг другу и он готов оказывать помощь и в дальнейшем.
«Низкий ему поклон. Если выкарабкаюсь и встану к станку — отплачу хорошим результатом», — заключил Загорулько.
Загорулько является тренером олимпийских чемпионов по прыжкам в высоту Геннадия Авдеенко, Елены Елесиной, Андрея Сильнова, Анны Чичеровой, а также чемпионов мира Тамары Быковой, Вячеслава Воронина и чемпионов Европы Дениса Капустина, Александра Шустова.
Ранее Слуцкий поддержал решение о допуске болельщиков на матчи РПЛ.
Комментарии
Легкая атлетика,Евгений Загорулько,Вячеслав Воронин,Анна Чичерова,Андрей Сильнов,Александр Шустов,Денис Капустин,Елена Елесина,Леонид Слуцкий,ФК "Рубин"
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