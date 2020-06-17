Слуцкий оплатил лечение тренеру Загорулько

По словам специалиста, он выслал Слуцкому отчёты о своём пребывании в больнице и все документы со стоимостью обследований и операции.

Он отметил, что после этого позвонил Слуцкому, который заявил, что тренеры должны помогать друг другу и он готов оказывать помощь и в дальнейшем.