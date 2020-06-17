Слуцкий оплатил лечение тренеру Загорулько

«Приходит сообщение: «Это Леонид Слуцкий. Давно и с удовольствием слежу за вашей работой. Могу ли я чем-то помочь? Пришлите номер карты и скажите, сколько вам нужно». Меня это застало врасплох», — цитирует Загорулько «Спорт-Экспресс».
«Бах, приходит сообщение. Открываю — там зачисление. Очень большая сумма. Очень. Точно окупит все лечение. Позвонил своему хорошему другу — бизнесмену. Он говорит, что сталкивался со Слуцким — и это человек слова, с ним можно иметь дело», — сказал Загорулько.
«Низкий ему поклон. Если выкарабкаюсь и встану к станку — отплачу хорошим результатом», — заключил Загорулько.