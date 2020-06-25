Елена Исинбаева рассказала о целях на лето 

Двукратная олимпийская чемпионка поделилась с подписчиками, какие вопросы намерена решить в ближайшие месяцы.

Знаменитая уроженка Волгограда, спортсменка Елена Исинбаева рассказала в своем микроблоге поклонникам, какие цели поставила себе на лето.

Так, в планах у олимпийской чемпионки получить права на водномоторный транспорт. Кроме того, волгоградка намерена разработать свою фитнес-программу для тех, кто хочет такую же фигуру.

Еще одна цель Елены — «привести в порядок страницу».

— Хочу систематизировать публикации и тексты, — написала Исинбаева в своем аккаунте Instagram. View this post on Instagram A post shared by YELENA ISINBAEVA (@isinbaevayelena) on Jun 25, 2020 at 10:48am PDT

В комментариях подписчики поддержали спортсменку в начинаниях, а также поделились своими планами на предстоящие два месяца.