Российские легкоатлеты обратились в World Athletics и МОК

Российские легкоатлеты обратились с открытым письмом в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics), Международный олимпийский комитет (МОК) и Ассоциацию национальных олимпийских комитетов (АНОК). Письмо на своей странице в Instagram опубликовала глава комиссии спортсменов Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева.
"Мы вынуждены обратиться к вам в связи с ситуацией, вызванной угрозой со стороны World Athletics лишить нас, российских легкоатлетов, возможности выступать на международных стартах, включая Олимпийские игры в Токио, в случае неуплаты ВФЛА штрафа в размере $5 млн в срок до 1 июля 2020 года", — говорится в обращении.