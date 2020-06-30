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SVT (Швеция): судьбоносная неделя для российской легкой атлетики 

ИноСМИ и ещё 11 12 часов назад
«Мы стоим на пороге уничтожения»
Фото: РИА Новости
Легкоатлеты России в последнее время участвовали в международных соревнованиях только под нейтральным флагом. Если Всероссийская федерация легкой атлетики не выплатит штрафы до 1 июля, спортсмены лишатся и этой возможности. В отчаянии несколько атлетов написали письмо Путину.
Из-за скандала с российским допингом легкоатлеты страны в последнее время участвовали в международных соревнованиях под нейтральным флагом. Если Всероссийская федерация легкой атлетики не выплатит штрафы до 1 июля включительно, спортсмены лишатся и этой возможности.
«Мы стоим на пороге уничтожения легкой атлетики», — написали российские легкоатлеты в письме президенту Путину.
Всероссийскую федерацию легкой атлетики исключили из Международной федерации легкоатлетических федераций (World Athletics) в 2015 году, когда выяснилось, что в стране с ведома и под управлением властей прибегают к допингу.
Тем не менее чистые российские легкоатлеты могли соревноваться под нейтральным флагом. Например, звездная прыгунья в высоту Мария Ласицкене выиграла две из своих трех золотых медалей Чемпионатов мира под нейтральным флагом.

Последний срок — в среду

Но после 1 июля может прийти конец и этому.
В марте этого года российской федерации присудили штраф в 10 миллионов американских долларов за то, что ее бывшее руководство помогло прыгуну в высоту Данилу Лысенко избежать взятия проб на допинг. Половина суммы должна быть выплачена World Athletics не позднее 1 июля, иначе спортсменов лишат возможности соревноваться под нейтральным флагом.
Российский олимпийский комитет заявил, что не собирается помогать с выплатами, а Всероссийская ассоциация легкой атлетики отказалась отвечать на вопрос, будет ли она платить. Неясно, есть ли у нее вообще необходимые деньги.
Российское Министерство спорта ранее протестовало против полного отстранения спортсменов от соревнований, если сумма не будет выплачена. Оно считает это неприемлемым двойным наказанием.

«Наказание должна нести федерация»

Сами атлеты тоже осознают всю серьезность ситуации. Несколько человек во главе с Ласицкене написали письмо президенту Владимиру Путину, в котором попросили его заняться этим вопросом.
Они пишут, что «кризисная ситуация в легкой атлетике длится с 2015 года» и что до сих пор нет никакого плана, как этот кризис можно разрешить.
«Мы хотим обратить внимание на катастрофическое положение дел с нашим видом спорта. Мы стоим на пороге окончательного развала и уничтожения лёгкой атлетики», — пишут они.
Вчера бывшая звезда прыжков с шестом Елена Исинбаева также опубликовала длинное письмо в социальных сетях. В нем она обращается к World Athletics и Международному олимпийскому комитету. Она считает, что наказание не должно распространяться также и на чистых спортсменов.
«Наказание должна нести федерация, а не спортсмены», — пишет она в числе прочего.
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Легкая атлетика , Мария Ласицкене , Елена Исинбаева , Владимир Путин , Минспорта
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