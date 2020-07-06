Олеся Форшева — чемпионка мира в беге на 400 метров.

Олеся родилась в Нижнем Тагиле и с детства увлеклась легкой атлетикой. Повзрослев, Форшева стала одной из лучших легкоатлеток России. За свою карьеру девушка завоевала четыре золотые медали чемпионатов мира. Об этом сообщает РИА Новости Спорт.

Самой драматичной для спортсменки стала Олимпийская награда. Олеся заняла второе место на Олимпийских игр в Афинах в составе эстафетной российской четверки в беге на 400 метров. Наши спортсменки лишь немного уступили соперницам из США. Через 6 лет американская бегунья Кристал Кокс, завоевавшая золото в Афинах, призналась в употреблении допинга. Сборную США лишили первого места, но российскую команду так и оставили с серебром.

Сейчас Форшева ведет блог в Instagram, где рассказывает подписчикам о правильном питании и тренировках. Кроме того, чемпионка работает тренером и помогает молодым спортсменам добиться успехов в спорте.