Российский легкоатлет решил выступать за другую страну

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Подающий надежды российский легкоатлет Матвей Волков принял решение перейти в сборную Белоруссии, сообщает ТАСС . При этом речь о получении гражданства соседней страны не идет, подчеркнул тренер спортсмена.

О намерении переехать в Белоруссию журналистам сообщил отец и наставник бегуна Константин Волков . Он подчеркнул, что получать гражданство легкоатлет пока не планирует. В первую очередь речь идет об оформлении вида на жительство, которое дает право представлять страну на международных соревнованиях.

Журналисты напомнили, что право сменить российскую сборную на белорусскую Волков может получить только с санкции Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

Матвею Волкову 16 лет. Он является рекордсменом в прыжках с шестом в своей возрастной категории.