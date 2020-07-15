Российский легкоатлет решил выступать за другую страну

Подающий надежды российский легкоатлет Матвей Волков принял решение перейти в сборную Белоруссии, сообщает ТАСС. При этом речь о получении гражданства соседней страны не идет, подчеркнул тренер спортсмена.
О намерении переехать в Белоруссию журналистам сообщил отец и наставник бегуна Константин Волков. Он подчеркнул, что получать гражданство легкоатлет пока не планирует. В первую очередь речь идет об оформлении вида на жительство, которое дает право представлять страну на международных соревнованиях.
Журналисты напомнили, что право сменить российскую сборную на белорусскую Волков может получить только с санкции Международной ассоциации легкоатлетических федераций.
Матвею Волкову 16 лет. Он является рекордсменом в прыжках с шестом в своей возрастной категории.
Осенью прошлого года, как сообщал «Рамблер», стало известно, что российская биатлонистка Ольга Подчуфарова приняла решение выступать за сборную Словении. Генеральный секретарь биатлонного подразделения Ассоциации лыжного спорта Словении Матей Облак пообещал спортсменке, что в новой для нее команде она будет «на первых ролях». Сама Подчуфарова объяснила свой поступок тем, что российский спорт — «шапито», в котором она не хочет быть «грустным клоуном».