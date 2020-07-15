Российский легкоатлет решил выступать за другую страну

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
10 июля

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
2 3
Гранада Гранада
Реал Мадрид
Реал Мадрид
2 0
Алавес Алавес
11 июля

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Арсенал
Арсенал
2 1
Тамбов Тамбов
Ахмат
Ахмат
1 1
Зенит Зенит
Сочи
Сочи
1 0
Спартак М Спартак М
11 июля

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Норвич Сити
Норвич Сити
0 4
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Уотфорд
Уотфорд
2 1
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Ливерпуль
Ливерпуль
1 1
Бёрнли Бёрнли
11 июля

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Осасуна
Осасуна
2 1
Сельта Сельта
Вальядолид
Вальядолид
0 1
Барселона Барселона
Атлетико М
Атлетико М
1 0
Бетис Бетис
12 июля

Российская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Локомотив М
Локомотив М
1 1
Уфа Уфа
Динамо М
Динамо М
2 0
Крылья Советов Крылья Советов
Оренбург
Оренбург
0 0
Ростов Ростов
12 июля

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
3 0
Эвертон Эвертон
Астон Вилла
Астон Вилла
2 0
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
2 1
Арсенал Арсенал
12 июля

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Эспаньол
Эспаньол
0 2
Эйбар Эйбар
Леванте
Леванте
1 2
Атлетик Б Атлетик Б
Леганес
Леганес
1 0
Валенсия Валенсия
13 июля

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
2 2
Саутгемптон Саутгемптон
13 июля

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Алавес
Алавес
0 0
Хетафе Хетафе
Вильярреал
Вильярреал
1 2
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Гранада
Гранада
1 2
Реал Мадрид Реал Мадрид
14 июля

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Челси
Челси
1 0
Норвич Сити Норвич Сити
15 июля

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Урал
Урал
1 3
Арсенал Арсенал
Крылья Советов
Крылья Советов
0 0
Краснодар Краснодар
Спартак М
Спартак М
3 0
Ахмат Ахмат
15 июля

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Манчестер Сити
Манчестер Сити
2 1
Борнмут Борнмут
Бёрнли
Бёрнли
1 1
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
1 3
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
16 июля

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Уфа
Уфа
0 1
Динамо М Динамо М
Рубин
Рубин
0 0
Ростов Ростов
Локомотив М
Локомотив М
2 1
ЦСКА ЦСКА
16 июля

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Лестер Сити
Лестер Сити
2 0
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Эвертон
Эвертон
1 1
Астон Вилла Астон Вилла
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
0 2
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
16 июля

Испанская Примера

3 из 10
Все матчи
Эйбар
Эйбар
3 1
Вальядолид Вальядолид
Хетафе
Хетафе
0 2
Атлетико М Атлетико М
Мальорка
Мальорка
1 2
Гранада Гранада
17 июля

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
22:00
Уотфорд Уотфорд
18 июля

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Норвич Сити
Норвич Сити
19:30
Бёрнли Бёрнли
19 июля

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Краснодар
Краснодар
20:30
Динамо М Динамо М
19 июля

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Борнмут
Борнмут
16:00
Саутгемптон Саутгемптон
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
18:00
Лестер Сити Лестер Сити
19 июля

Испанская Примера

3 из 10
Все матчи
Вальядолид
Вальядолид
19:30
Бетис Бетис
Севилья
Севилья
22:00
Валенсия Валенсия
Вильярреал
Вильярреал
22:00
Эйбар Эйбар
20 июля

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
20:00
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
20:00
Эвертон Эвертон
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
22:15
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
21 июля

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Уотфорд
Уотфорд
20:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Астон Вилла
Астон Вилла
22:15
Арсенал Арсенал
22 июля

Российская Премьер-лига

3 из 8
Все матчи
Рубин
Рубин
19:00
Спартак М Спартак М
Динамо М
Динамо М
19:00
Оренбург Оренбург
ЦСКА
ЦСКА
19:00
Тамбов Тамбов
22 июля

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
20:00
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Ливерпуль
Ливерпуль
22:15
Челси Челси

Российский легкоатлет решил выступать за Белоруссию 

Павел Тиунов и ещё 23 15 июля 2020
Российский легкоатлет решил выступать за другую страну
Фото: Reuters
Подающий надежды российский легкоатлет Матвей Волков принял решение перейти в сборную Белоруссии, сообщает ТАСС. При этом речь о получении гражданства соседней страны не идет, подчеркнул тренер спортсмена.
О намерении переехать в Белоруссию журналистам сообщил отец и наставник бегуна Константин Волков. Он подчеркнул, что получать гражданство легкоатлет пока не планирует. В первую очередь речь идет об оформлении вида на жительство, которое дает право представлять страну на международных соревнованиях.
Журналисты напомнили, что право сменить российскую сборную на белорусскую Волков может получить только с санкции Международной ассоциации легкоатлетических федераций.
Матвею Волкову 16 лет. Он является рекордсменом в прыжках с шестом в своей возрастной категории.
Осенью прошлого года, как сообщал «Рамблер», стало известно, что российская биатлонистка Ольга Подчуфарова приняла решение выступать за сборную Словении. Генеральный секретарь биатлонного подразделения Ассоциации лыжного спорта Словении Матей Облак пообещал спортсменке, что в новой для нее команде она будет «на первых ролях». Сама Подчуфарова объяснила свой поступок тем, что российский спорт — «шапито», в котором она не хочет быть «грустным клоуном».
Видео дня. Уникальное телосложение сделало армрестлера непобедимым
Комментарии 1
Легкая атлетика , Российские спортсменки , Ольга Подчуфарова , Константин Волков , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Краснодар» сыграл вничью с «Крыльями Советов»
«Краснодар» сыграл вничью с «Крыльями Советов»
Кафельников: это худший «Спартак» на его памяти
Кафельников: это худший «Спартак» на его памяти
Тренер описал удар молнии в российского футболиста
Тренер описал удар молнии в российского футболиста
​Тедеско дисквалифицирован на три матча
​Тедеско дисквалифицирован на три матча
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Как заработать на главном событии субботы
00:30
Как заработать на главном событии субботы
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Появилось редкое видео с отцом Хабиба
00:15
Появилось редкое видео с отцом Хабиба
MMA
Призер Игр разнес двор из-за боязни клещей и змей
00:50
Призер Игр разнес двор из-за боязни клещей и змей
Гандбол
Бодибилдерша-порнозвезда умерла в 43 года
01:28
Бодибилдерша-порнозвезда умерла в 43 года
Летние виды спорта
«Овечкин влился в общий хор дураков»
00:45
«Овечкин влился в общий хор дураков»
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение