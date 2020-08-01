Требование к России: плати или уходи

В пересчете на кроны Россия должна выплатить около 55 миллионов до 15 августа. Иначе российских легкоатлетов не допустят до международных соревнований, даже если они будут готовы выступать под нейтральным флагом, сообщает Международная федерация легкой атлетики.

Патрик Лагерквист (Patrik Lagerkvist)

Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) лишат членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), если она до 15 августа не выплатит штраф на сумму 6,31 миллионов долларов.

Информация об этом ультиматуме была озвучена на прошедшей в четверг пресс-конференции по видеосвязи, на которой присутствовал председатель WA Себастьян Коу (Sebastian Coe).

Если деньги не поступят вовремя, решение исключить Россию утвердят на конгрессе WA в следующем году. После этого российские легкоатлеты лишатся возможности выступать и под нейтральным флагом.

Гарантировал выплату

Руне Андерсен (Rune Andersen), председатель специальной группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций, занимающейся возвращением России в международный спорт, говорит, что российский министр спорта Олег Матыцин гарантировал ему, что сумма, которая включает сам штраф в 5 миллионов долларов, а также прочие расходы, будет выплачена в первой половине августа.

«Сейчас по крайней мере по одному пункту мы можем продолжить процесс возвращения России в международный спорт, так как получили явное доказательство, что страна признала, насколько серьезна ситуация», — сказал председатель WA Себастьян Коу (Sebastian Coe).

Россия исключена из WA с 2015 из-за государственной системы допинга. Однако российским легкоатлетам, которые смогли доказать, что не имеют к допингу отношения, до сих пор давали возможность соревноваться под нейтральным флагом.

Пропустили крайний срок

После большого допингового скандала в стране запустили масштабные реформы, и она встала на путь возвращения в легкоатлетическое сообщество. Но тут случился еще один серьезный инцидент, отбросивший Россию назад. Весной стало известно, что российские руководители федерации пытались помешать расследованию дела звездного прыгуна в высоту Данила Лысенко, который неоднократно нарушал правила предоставления информации о своем местонахождении и может быть отстранен от соревнований на восемь лет.

Всероссийская федерация легкой атлетики была жестко наказана WA, в том числе штрафом в 10 миллионов долларов. Половину суммы она должна была выплатить 1 июля, но ВФЛА попросила отсрочки в связи с отсутствием средств.

Российский допинговый скандал

Из доклада Макларена стало известно, что российское правительство распорядилось о допинговой поддержке своих спортсменов на Олимпийских играх в 2012 году, Чемпионате мира по легкой атлетике в 2013 году, Олимпийских играх в 2014 году и Чемпионате мира по плаванию в 2015 году. На основании этого доклада ВАДА отстранило от работы российское антидопинговое агентство РУСАДА и московскую антидопинговую лабораторию.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций в ноябре 2015 года отстранила российских легкоатлетов от крупных соревнований, и этот запрет действует до сих пор. Однако многим российским легкоатлетам позволили выступать на международных турнирах под нейтральным флагом.

В преддверии летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году каждый вид спорта мог сам решать, допускать ли к участию российских атлетов. В итоге в Играх участвовал 271 россиянин, однако ни одного легкоатлета среди них не было.

В 2018 году Россия как нация не была представлена на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане, зато 168 российских спортсменов смогли выступить там под нейтральным флагом. После Олимпийских игр Международный олимпийский комитет отменил запрет на участие России, так как всего двое из 168 россиян попались на допинге.

20 сентября 2018 года ВАДА позволило российской антидопинговой организации РУСАДА вернуться к работе — при условии, что она даст ВАДА доступ ко всем данным, связанным с тестами на допинг. РУСАДА предоставила данные в январе 2019 года.

В сентябре в ВАДА попросили пояснений по поводу некоторой информации, так как обнаружили, что ряд данных отсутствует, а часть из них не согласуются друг с другом. После этого расследование ВАДА было продолжено. К настоящему моменту следователи разобрались с 47 из 145 предполагаемых случаев допинга.