Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
8 августа

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Химки
Химки
0 2
ЦСКА ЦСКА
Тамбов
Тамбов
0 1
Ростов Ростов
9 августа

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Уфа
Уфа
17:00
Краснодар Краснодар
Арсенал
Арсенал
19:00
Ахмат Ахмат
Спартак М
Спартак М
20:00
Сочи Сочи
10 августа

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Урал
Урал
17:00
Динамо М Динамо М
11 августа

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Ротор
Ротор
18:00
Зенит Зенит
Рубин
Рубин
20:00
Локомотив М Локомотив М
14 августа

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Арсенал
Арсенал
18:00
Уфа Уфа
Сочи
Сочи
19:00
Химки Химки
Спартак М
Спартак М
20:00
Ахмат Ахмат
15 августа

Российская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Рубин
Рубин
15:30
Урал Урал
Динамо М
Динамо М
15:30
Ротор Ротор
ЦСКА
ЦСКА
18:00
Тамбов Тамбов

«Тебя охраняли со всех сторон»: Родченков обрушился на Исинбаеву 

Артём Кульша 7 августа 2020
«Тебя охраняли со всех сторон»: Родченков обрушился на Исинбаеву
Фото: РИА Новости
Прыгунья с шестом Елена Исинбаева не принимала допинг, потому что ее охраняли. Об этом бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявил «Медузе».
В 2015 году, как сообщал «Рамблер», Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) обвинило Родченкова в умышленном уничтожении допинг-проб, тот подал в отставку, бежал в США и стал информатором ВАДА по делу об употреблении российскими спортсменами запрещенных препаратов.
Сегодня Родченков дал первое с момента побега интервью на русском языке. В ходе него он заявил, что в России совершенно коррумпирована система отбора допинг-проб, нет чистых спортсменов и неоткуда взяться, потому что страна не может быть отнесена к цивилизованным государствам, так как ее позиции в Индексе восприятия коррупции и Индексе свободы прессы низкие.
Родченков назвал всех российских спортсменов бенефициарами допинговой системы и заявил об отсутствии жалости по отношению к формально чистым спортсменам.
«Исинбаева кричит, что она чистая. Какая же ты еще, когда тебя охраняли со всех сторон?! И это наши чистые спортсмены!» — добавил он.
Видео дня. "Локомотив" и "Зенит" сыграют в мачте за Суперкубок России
Комментарии 12
Легкая атлетика , Елена Исинбаева , Григорий Родченков , Всемирное антидопинговое агентство
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дядюн высказался о поражении от ЦСКА
Дядюн высказался о поражении от ЦСКА
Чемпион мира возглавил «Ювентус»
Чемпион мира возглавил «Ювентус»
Олимпийская чемпионка присоединилась к академии Плющенко
Олимпийская чемпионка присоединилась к академии Плющенко
ЦСКА одержал победу в первом матче нового сезона РПЛ
ЦСКА одержал победу в первом матче нового сезона РПЛ
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Как заработать на главном событии субботы
00:30
Как заработать на главном событии субботы
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Девушка-боец MMA нокаутировала соперницу и станцевала
00:33
Девушка-боец MMA нокаутировала соперницу и станцевала
MMA
Кокорин перешел в «Спартак»
00:03
Кокорин перешел в «Спартак»
Футбол
Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
02:51
Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение