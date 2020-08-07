«Тебя охраняли со всех сторон»: Родченков обрушился на Исинбаеву 

В 2015 году, как сообщал «Рамблер», Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) обвинило Родченкова в умышленном уничтожении допинг-проб, тот подал в отставку, бежал в США и стал информатором ВАДА по делу об употреблении российскими спортсменами запрещенных препаратов.

Сегодня Родченков дал первое с момента побега интервью на русском языке. В ходе него он заявил, что в России совершенно коррумпирована система отбора допинг-проб, нет чистых спортсменов и неоткуда взяться, потому что страна не может быть отнесена к цивилизованным государствам, так как ее позиции в Индексе восприятия коррупции и Индексе свободы прессы низкие.

Родченков назвал всех российских спортсменов бенефициарами допинговой системы и заявил об отсутствии жалости по отношению к формально чистым спортсменам.

«Исинбаева кричит, что она чистая. Какая же ты еще, когда тебя охраняли со всех сторон?! И это наши чистые спортсмены!» — добавил он.