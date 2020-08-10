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Юрченко продолжит исполнять обязанности президента ВФЛА до 30 ноября 

ТАСС и ещё 15 18 часов назад
Юрченко будет исполнять обязанности президента ВФЛА
Фото: ТАСС
Евгений Юрченко продолжит исполнять обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) до 30 ноября, когда состоятся очередные выборы главы организации. Об этом сообщила пресс-служба федерации.
Юрченко был выбран президентом ВФЛА 28 февраля. 13 июля он подал в отставку на фоне резонанса, вызванного невыплатой в срок федерацией штрафа World Athletics в размере €6,31 млн С 29 июля обязанности главы федерации исполнял первый вице-президент ВФЛА Алексей Плотников.
"Мы сегодня назначили дату и место проведения отчетно-выборной конференции ВФЛА, — сказал Юрченко. — В повестку помимо выборов руководства ВФЛА — президента, вице-президентов, членов президиума и контрольно-ревизионной комиссии (КРК) федерации — внесены отчеты президиума и КРК ВФЛА и вопрос о назначении аудита федерации. Изменения в уставе ВФЛА, которые давно уже назрели, было принято вынести, обсудить и утвердить на следующей после отчетно-выборной конференции. Наша задача сейчас в сотрудничестве с Министерством спорта РФ завершить работу по оплате долга World Athletics, до дедлайна у нас остается всего несколько дней, этот вопрос нам необходимо оперативно финализировать".

"Также в самое ближайшее время мы планируем сформировать попечительский совет ВФЛА. Необходимо наладить административно-хозяйственную деятельность федерации, которая в связи с финансовыми сложностями была практически приостановлена. Важно сейчас стабилизировать ситуацию и сделать все необходимое до 30 ноября — выполнить текущие требования World Athletics, провести соревнования календаря, запустить работу по формированию попечительского совета и подготовить отчетно-выборную конференцию", — добавил Юрченко.

Ранее World Athletics наложила штраф на ВФЛА в размере $5 млн за фальсификацию документов руководством ВФЛА во главе с Дмитрием Шляхтиным по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко. Помимо этого, ВФЛА должна возместить международной федерации затраты в размере $1,31 млн В случае неуплаты до 15 августа внеочередному конгрессу международной федерации будет рекомендовано лишить ВФЛА членства в World Athletics. В случае исключения из World Athletics российские спортсмены не смогут получить нейтральный статус для выступления на международных соревнованиях.
Кроме того, российская сторона должна предоставить до 31 августа предварительный план по восстановлению ВФЛА. Любые пожелания рабочей группы World Athletics во главе с Руне Андерсеном должны быть учтены и внесены в план до 30 сентября. Согласно докладу Андерсена, окончательный вариант плана по восстановлению должен быть предоставлен до 30 сентября, когда состоится заседание совета World Athletics.
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Комментарии
Легкая атлетика , Алексей Плотников , Евгений Юрченко , Дмитрий Шляхтин , Минспорта
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