Юрченко будет исполнять обязанности президента ВФЛА

"Также в самое ближайшее время мы планируем сформировать попечительский совет ВФЛА. Необходимо наладить административно-хозяйственную деятельность федерации, которая в связи с финансовыми сложностями была практически приостановлена. Важно сейчас стабилизировать ситуацию и сделать все необходимое до 30 ноября — выполнить текущие требования World Athletics, провести соревнования календаря, запустить работу по формированию попечительского совета и подготовить отчетно-выборную конференцию", — добавил Юрченко.