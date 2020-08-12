Белорус Николай Башан, входивший в сборную России по метанию молота, рассказал, как он оказался в Саранске в 2009 году, и объяснил причины возвращения на родину.
«Нам было вообще не важно, куда мы едем. Хоть на Чукотку. Мы ехали за тренером. Даже недолго пообщавшись с Литвиновым, все понимали, насколько он отдан делу. И эта болезнь заразна. Даже сейчас рассказываю — и мурашки по коже! А Саранск — это небольшой студенческий городок. Условия неплохие. Освоились быстро.
Вариантов остаться в России хватало. Но у меня всегда в мыслях было понимание, что там я жить не буду. Это не страна для жизни. Что с ней не так? Суета, какая-то озлобленность, напряжение. В Минске люди гораздо добрее и спокойнее. Никто никуда не спешит, комфортная жизнь. А там — муравейник», — приводит слова Башана sb.by.