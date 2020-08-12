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Белорусский атлет Башан: «Россия — не страна для жизни» 

SPORT24.ru и ещё 2 6 часов назад
Белорус Николай Башан, входивший в сборную России по метанию молота, рассказал, как он оказался в Саранске в 2009 году, и объяснил причины возвращения на родину.

«Нам было вообще не важно, куда мы едем. Хоть на Чукотку. Мы ехали за тренером. Даже недолго пообщавшись с Литвиновым, все понимали, насколько он отдан делу. И эта болезнь заразна. Даже сейчас рассказываю — и мурашки по коже! А Саранск — это небольшой студенческий городок. Условия неплохие. Освоились быстро.

Вариантов остаться в России хватало. Но у меня всегда в мыслях было понимание, что там я жить не буду. Это не страна для жизни. Что с ней не так? Суета, какая-то озлобленность, напряжение. В Минске люди гораздо добрее и спокойнее. Никто никуда не спешит, комфортная жизнь. А там — муравейник», — приводит слова Башана sb.by.

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Легкая атлетика , Видео , Прочее , СБОРНАЯ РОССИИ , СБ Беларусь сегодня
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