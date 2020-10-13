Исинбаева рассказала, как просила 15 млн рублей у Путина

Российская легкоатлетка Елена Исинбаева
рассказала о том, как просила миллионов рублей у президента России Владимира Путина
на заседания Совета по развитию физической культуры и спорта.
Напомним, спортсменка запнулась во время своей речи.
"Когда выступаешь перед президентом, мысли и слова путаются. Но суть была сказана. Я эти деньги попросила у Владимира Владимировича из внебюджетных средств", - сказала Исинбаева в эфире программы "Вечерний Ургант".
Спортсменка на заседании отметила, что средства нужны для оцифровки студенческого спорта, чтобы можно было посчитать всех студентов, вовлеченных в спорт.
Ранее Исинбаева после путаной речи перед Путиным ответила критикам.