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Исинбаева рассказала, как просила 15 миллионов рублей у Путина

Газета.Ruиещё 8
5 часов назад
Российская легкоатлетка Елена Исинбаева рассказала о том, как просила миллионов рублей у президента России Владимира Путина на заседания Совета по развитию физической культуры и спорта.
Исинбаева рассказала, как просила 15 млн рублей у Путина
Фото: ТАССТАСС
Напомним, спортсменка запнулась во время своей речи.
"Когда выступаешь перед президентом, мысли и слова путаются. Но суть была сказана. Я эти деньги попросила у Владимира Владимировича из внебюджетных средств", - сказала Исинбаева в эфире программы "Вечерний Ургант".
Спортсменка на заседании отметила, что средства нужны для оцифровки студенческого спорта, чтобы можно было посчитать всех студентов, вовлеченных в спорт.
Ранее Исинбаева после путаной речи перед Путиным ответила критикам.
Легкая атлетика,Елена Исинбаева,Владимир Путин,
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