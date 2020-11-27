Многократная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Александра Солдатова в своем Instagram откровенно рассказала о том, как страдала от расстройств пищевого поведения и поделилась советами, как с правиться с этой проблемой.

"Я пережила ад. Я очень эмоциональный и чувствительный человек. Поэтому все мои переживания во что-то "выливались", а когда ты спортсмен, то этих переживаний становится еще больше", — описала спортсменка свое состояние во время болезни.

"Чтобы помочь себе, достаточно просто поделиться с близким человеком. Просто скажите маме, папе, лучшему другу, кому угодно, но главное скажите! Я два года держала в себе и ничем хорошим это не закончилось. Страдала, мучилась, рыдала по ночам, а утром шла на тренировки", — посоветовала Солдатова.

"Главное, что я хочу донести, это то, что не надо молчать. Говорите со своими близкими, говорите, что с вами не так! Даже если вам кажется, что это бред и что никто не поймёт. Это не так! Всегда найдётся тот, кто поймет и сможет вам помочь", — добавила гимнастка.

Ранее чемпионка мира по легкой атлетике Дарья Клишина рассказала о том, как правильно питаться и не набирать вес.