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Хетафе Хетафе

WADA отказалось оспаривать решение CAS о санкциях в отношении российского спорта 

Lenta.ru и ещё 1 2 февраля 2021
WADA отказалось оспаривать решение CAS о санкциях в отношении российского спорта
Фото: Lenta.ru
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отказалось оспаривать решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о санкциях в отношении российского спорта. Об этом сообщается на сайте организации.
В агентстве подтвердили, что не обжаловали вердикт суда, хотя срок подачи апелляции уже истек. В сообщении говорится также, что WADA разочаровано отказом CAS удовлетворить все его требования.
25 января стало известно, что Российское антидопингвое агентство (РУСАДА) также отказалось оспаривать вердикт CAS. Причины не уточнялись.
17 декабря прошлого года CAS утвердил двухлетний запрет российским спортсменам на выступления под национальным флагом на чемпионатах мира и Олимпиадах. Кроме того, в течение этого срока Россия не сможет проводить такие турниры.
В декабре 2019-го исполком WADA постановил лишить Россию права проводить Олимпиады и чемпионаты мира сроком на четыре года. Предполагалось, что российские спортсмены будут выступать на этих стартах только под нейтральным флагом. РУСАДА было лишено статуса соответствия.
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Комментарии
Легкая атлетика , Россия без Олимпиады , Всемирное антидопинговое агентство
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