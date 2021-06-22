Клишина ответила на вопрос о выступлении за сборную

Также в комментарии Клишина сообщила, что ей сделали прививку от коронавируса.

Вчера, 21 июня, стало известно, что Дарья не выступит на чемпионате России, который пройдёт в Чебоксарах с 23 по 27 июня. С 2013 года спортсменка живёт и тренируется в США.