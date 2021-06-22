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Чемпионат Европы по футболу 2020

Клишину спросили, выступит ли она за Россию на Олимпиаде. Дарья ответила

Чемпионат.comиещё 1
22 июня 2021
Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года, двукратная чемпионка Европы в помещении (2011, 2013), российская прыгунья в длину Дарья Клишина ответила на вопрос подписчика о том, выступит ли она за Россию на Олимпиаде.
Клишина ответила на вопрос о выступлении за сборную
Фото: ТАССТАСС
Подписчик в «инстаграме» спросил: «За Россию выступать будете на Олимпиаде»? Дарья ответила: «Мы выступаем под нейтральным статусом, команда называется Олимпийский комитет России».
Также в комментарии Клишина сообщила, что ей сделали прививку от коронавируса.
Вчера, 21 июня, стало известно, что Дарья не выступит на чемпионате России, который пройдёт в Чебоксарах с 23 по 27 июня. С 2013 года спортсменка живёт и тренируется в США.
«Длиннейший путь в Чебоксары с тремя стыковками вряд ли пошёл бы на пользу моей спортивной форме», — написала спортсменка.
Легкая атлетика,Российские спортсменки,Дарья Клишина,
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