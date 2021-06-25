США не допустили бегунью-трансгендера до отбора на Игры

Бегунья на 400 метров с барьерами Сиси Телфер, родившаяся мужчиной, не выступит в отборочных соревнованиях в олимпийскую сборную США и не поедет в Токио.

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Трансгендерная спортсменка не смогла выполнить правила World Athletics, которые требуют от участниц женских забегов на дистанциях от 400 до 1500 метров поддерживать уровень тестостерона в крови ниже показателя 5 нономолей на литр на протяжении минимум одного года перед стартами. Телфер принимала гормональные препараты после смены пола в 2017 году, но в недостаточном количестве. Менеджер атлетки заявил, что Сиси согласна с вердиктом спортивных властей, но не отказывается от своих олимпийских планов в будущем, сообщает AP.