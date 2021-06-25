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Чемпионат Европы по футболу 2020

Американцы не допустили бегунью-трансгендера до олимпийского отбора

Спорт-Экспрессиещё 1
17 часов назад
Бегунья на 400 метров с барьерами Сиси Телфер, родившаяся мужчиной, не выступит в отборочных соревнованиях в олимпийскую сборную США и не поедет в Токио.
США не допустили бегунью-трансгендера до отбора на Игры
Фото: InstagramInstagram
Трансгендерная спортсменка не смогла выполнить правила World Athletics, которые требуют от участниц женских забегов на дистанциях от 400 до 1500 метров поддерживать уровень тестостерона в крови ниже показателя 5 нономолей на литр на протяжении минимум одного года перед стартами. Телфер принимала гормональные препараты после смены пола в 2017 году, но в недостаточном количестве. Менеджер атлетки заявил, что Сиси согласна с вердиктом спортивных властей, но не отказывается от своих олимпийских планов в будущем, сообщает AP.
Уроженка Ямайки Сиси Телфер до 24 лет выступала в мужских студенческих соревнованиях на уровне дивизиона В. После смены пола она стала первым в истории трансгендером, выигравшим главный чемпионат NCAA. Это произошло в 2019 году. При этом соперницы Телфер выражали недовольство, поскольку тело Сиси продолжало оставаться мужским, несмотря на появление женских половых органов и гормональную терапию. Ранее штангистка из Новой Зеландии Лорел Хаббард стала первым в истории трансгендером, официально включенным в списки участников Олимпиады.
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