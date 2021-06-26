Чичерова объявила о завершении карьеры

Она отметила, что хочет остаться в спорте, но пока не определилась, в какой роли.

38-летняя легкоатлетка возобновила карьеру в 2018 году после отбытия двухлетней дисквалификации за нарушения антидопинговых правил. Она является олимпийской чемпионкой (2012 год), чемпионкой мира (2011-й), серебряной (2007-й) и дважды бронзовой (2013 и 2015 годы) призёркой мировых первенств, а также чемпионкой Европы в помещении (2005 год).