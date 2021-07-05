Прыгун в высоту Лысенко дисквалифицирован на четыре года

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал дисквалифицировал российского прыгуна в высоту Данила Лысенко на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU).

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«CAS подтвердил обвинения, выдвинутые AIU против Лысенко за многочисленные нарушения антидопинговых правил, в том числе отсутствие информации о местонахождении и вмешательство в процесс управления результатами», — говорится в заявлении.

Срок дисквалификации отсчитывается с 3 августа 2018 года, когда в отношении спортсмена было заведено дело.

В ноябре 2019 года AIU обвинил нескольких членов ВФЛА, в том числе экс-главу организации Дмитрия Шляхтина , в нарушении антидопинговых правил и фальсификации документов.

Утверждалось, что Лысенко пропустил несколько внесоревновательных тестов, а позже предоставил документы, согласно которым он пропустил тесты из-за не зависящих от него обстоятельств. AIU уличила чиновников в покрывательстве атлета.

После инцидента Шляхтин подал в отставку. В феврале 2021 года он, бывший исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин , сотрудницы организации Елена Иконникова Елена Орлова , а также член правления ВФЛА, глава Федерации легкой атлетики Московской области Артур Карамян были дисквалифицирован на четыре года.