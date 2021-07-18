В Олимпийской деревне в Токио выявили COVID у спортсменов

Два иностранных спортсмена, проживающих на территории Олимпийской деревни в Токио, сдали положительные тесты на заражение новым коронавирусом. Об этом говорится в отчете, опубликованном в воскресенье на сайте оргкомитета "Токио-2020".

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Кроме того, в документе сообщается, что 18 июля заражение было выявлено у одного атлета, не проживающего в Олимпийское деревне, одного сотрудника СМИ, одного рабочего, занятого на олимпийских объектах, и пяти человек, связанных с проведением соревнований. Все инфицированные не являются гражданами Японии.

17 июля оргкомитет проинформировал о первом случае обнаружения коронавируса на территории Олимпийской деревни. В тот день заражение выявили у человека, связанного с проведением Игр.