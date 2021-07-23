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Олимпиада-2020

В WADA объяснили невозможность лишения России спортивных турниров

Lenta.ru
2 часа назад

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли объяснил, почему Россию было невозможно лишить проведения некоторых спортивных турниров после введения санкций против страны. Об этом сообщает РИА Новости.

В WADA объяснили невозможность лишения России спортивных турниров
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По его словам, в решении Спортивного арбитражного суда (CAS) есть формулировки, которые позволяют России проводить международные соревнования, которые она уже получила. Генеральный директор WADA также отметил, что в условиях пандемии коронавируса международным федерациям было сложно найти какую-либо замену.

Ранее сообщалось, что глава WADA Витольд Банька разочаровался тем, что на олимпийской форме российских спортсменов присутствуют цвета национального флага. В частности, он обратил внимание на то, что Спортивный арбитражный суд сократил срок наказания для российской стороны с четырех до двух лет, а также разрешил россиянам соревноваться в форме с цветами флага.

«Но что есть, то есть. Решаем здесь не мы», — подытожил глава агентства.

В декабре 2020-го Спортивный арбитражный суд утвердил двухлетний запрет отечественным атлетам на выступления под флагом России на чемпионатах мира и Олимпиадах. В течение двух лет Россия также не имеет права принимать данные турниры.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Церемония открытия начнется в 14:00 по московскому времени. Сборная России выйдет на парад спортсменов под 77-м номером.

Легкая атлетика,СБОРНАЯ РОССИИ,Всемирное антидопинговое агентство,
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