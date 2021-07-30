Дисквалификация сборной США в микст-эстафете отменена после протеста

Дисквалификация сборной США в микст-эстафете на Олимпиаде-2020 в Токио отменена после протеста, сообщает ESPN.

Американская команда была дисквалифицирована за нарушение правила 24.19 Технического регламента, согласно которому при всех передачах палочки во время эстафеты спортсменам не разрешается начинать бег за пределами своих зон передачи.