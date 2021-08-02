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Олимпиада-2020

Легкоатлетка Кристина Тимановская прибыла в посольство Польши в Токио

Чемпионат.comиещё 1
3 часа назад

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская прибыла в посольство Польши в Токио. Об этом сообщается в официальном «твиттере» телеканала Sky News.

Ранее в МИД Франции намекнули на готовность дать Тимановской политическое убежище.

Спортсменка должна была выступить на Олимпийских играх — 2020 в Токио на дистанции 200 метров. Уже в Японии бегунья неожиданно была включена в состав эстафеты 4х400 метров. В соцсетях спортсменка возмутилась неожиданным тренерским решением, так как не специализируется на этой дистанции. В итоге её попытались отправить на родину, отозвав заявку на участие в Играх. МОК взял ситуацию под контроль.

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Легкая атлетика,МИД,
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