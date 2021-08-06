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Олимпиада-2020

Муж Кристины Тимановской прибыл в Польшу

Sports.ru
1 час назад

Муж белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской Арсений Зданевич сообщил, что прибыл в Польшу.

Муж Кристины Тимановской прибыл в Польшу
Фото: ReutersReuters

Ранее он находился в Киеве.

«Да, я прибыл в Польшу. Получил гуманитарную визу», – сказал Зданевич.

Тимановская прилетела в Варшаву 4 августа.

Ранее Национальный олимпийский комитет (НОК) Беларуси отстранил спортсменку от Олимпиады в Токио, объяснив это ее «эмоционально-психологическим состоянием». Перед этим легкоатлетка раскритиковала руководство сборной страны, узнав, что ее заявили на эстафету 4х400 м.

Позже Тимановская сообщила, что столкнулась с угрозами и ее против воли пытаются вывезти из Токио. Польша выдала спортсменке гуманитарную визу.

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