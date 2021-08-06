Муж Кристины Тимановской прибыл в Польшу

Ранее Национальный олимпийский комитет (НОК) Беларуси отстранил спортсменку от Олимпиады в Токио, объяснив это ее «эмоционально-психологическим состоянием». Перед этим легкоатлетка раскритиковала руководство сборной страны, узнав, что ее заявили на эстафету 4х400 м.