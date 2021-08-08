Киев возмутило фото украинской легкоатлетки с россиянкой

В Минобороны Украины отреагировали на фотографию легкоатлетки Ярославы Могучих с Олимпиады в Токио, на которой она обнимает свою соперницу-россиянку Марию Ласицкене. Комментарий на своей странице в Facebook опубликовала замминистра обороны Анны Маляр.

Она указала, что упомянутый снимок «вызвал бурную реакцию в обществе» и подтвердила, что получившая бронзу спортсменка является младшим лейтенантом Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Спортсмены, представляющие Украину на международных соревнованиях, должны понимать, что в Украине продолжается российско-украинская война и это накладывает определенные ограничения и ответственность», — заявила она, предупредив, что такие традиционные снимки спортсменов могут быть использованы «врагом».

Вместе с тем представитель оборонного ведомства призвала прекратить травлю спортсменки в соцсетях и дождаться ее объяснений.

«Сразу после ее возвращения (из Токио — Прим. «Ленты.ру») у меня назначена встреча. Сообщу результаты беседы», — добавила она.