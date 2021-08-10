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Олимпиада-2020

Призер Олимпиады Сидорова призналась в ненависти к спорту

Газета.Ru
10 августа 2021

Серебряный призер летних Олимпийских игр — 2020 в Токио по прыжкам с шестом Анжелика Сидорова заявила, что испытывает смешанные чувства к спорту.

Призер Олимпиады Сидорова призналась в ненависти к спорту
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«У медали есть две стороны. Спорт каждый день просто растаптывает и унижает меня, заставляя чувствовать себя пустым местом, которое ни на что не способно. Но уже на следующий день он меня так сильно вдохновляет и заряжает энергией, что мне хочется быть лучшей версией себя. В такие моменты чувствую себя счастливой.

Можно ли одновременно что-то так сильно любить и ненавидеть? Все это продолжается по бесконечному кругу. Как же мне хочется покинуть этот круг в нужный момент», — написала Сидорова в Instagram.

На Олимпиаде-2020 в Токио Сидорова заняла второе место, уступив представительнице США Кэти Наджотт. Также россиянка является чемпионкой мира 2019 года, чемпионкой Европы — 2014 и победительницей первенства континента в помещении 2015 года.

Легкая атлетика,Анжелика Сидорова,
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