Призер Олимпиады Сидорова призналась в ненависти к спорту

«У медали есть две стороны. Спорт каждый день просто растаптывает и унижает меня, заставляя чувствовать себя пустым местом, которое ни на что не способно. Но уже на следующий день он меня так сильно вдохновляет и заряжает энергией, что мне хочется быть лучшей версией себя. В такие моменты чувствую себя счастливой.