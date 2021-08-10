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Олимпиада-2020

Губерниев ответил норвежскому журналисту на критику в адрес российских спортсменов

RT на русскомиещё 1
10 августа 2021

Телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал критическую статью норвежского журналиста, который усомнился в чистоте российских спортсменов на летних Олимпийских играх в Токио.

Губерниев ответил норвежскому журналисту на критику россиян
Фото: RT на русскомRT на русском

«Могу только посмеяться над этой статьёй. Им только и остаётся, что смотреть на командный зачёт. Россия здорово выступила в Токио. Но, конечно, нужно продолжать проявлять нулевую терпимость к допингу. Пусть эти люди продолжат чесаться от бессилия и писать свои статейки. Я полностью уверен в нашей команде. Автору просто хотелось в очередной раз набросить на Россию, иначе бы его никто не читал», — сказал Губерниев в интервью «Газете.Ru».

Журналист издания Dagbladet опубликовал статью под заголовком «Россия смеётся над своим наказанием», которая посвящена Играм в Токио. В материале автор призвал дождаться результатов допинг-тестирования россиян на Олимпиаде и усомнился в их чистоте.

Легкая атлетика,Дмитрий Губерниев,Газета.Ru,
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