Путин подписал указ о госнаградах для завоевавших медали в Токио спортсменов

Президент России Владимир Путин подписал указ о госнаградах для российских спортсменов, завоевавших медали на Олимпийских играх в Токио. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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Отмечается, что спортсмены удостоены наград за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на токийской Олимпиаде.

Среди наград орден Почета, орден Дружбы, орден Александра Невского, «За заслуги перед Отечеством I степени», «За заслуги перед Отечеством II степени».

На Играх в Токио российские спортсмены завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали.