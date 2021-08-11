Путин подписал указ о госнаградах для завоевавших медали в Токио спортсменов

Президент России Владимир Путин подписал указ о госнаградах для российских спортсменов, завоевавших медали на Олимпийских играх в Токио. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Отмечается, что спортсмены удостоены наград за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на токийской Олимпиаде.
Среди наград орден Почета, орден Дружбы, орден Александра Невского, «За заслуги перед Отечеством I степени», «За заслуги перед Отечеством II степени».
На Играх в Токио российские спортсмены завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали.
Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлилась до 8 августа. Соревнования прошли в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступала под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.