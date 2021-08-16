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Олимпиада-2020

В Белоруссии умолчали о результатах Тимановской на первом старте после отъезда

Lenta.ruиещё 3
2 часа назад

В Белоруссии умолчали о результатах Тимановской на первом старте после отъезда
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Белорусская федерация легкой атлетики умолчала о результатах бегуньи Кристины Тимановской на Мемориале Вецлава Маняка в польском Щецине. Протокол доступен на сайте организации.

Федерация рассказала о результатах соотечественниц Марии Жодик и Анны Городской в прыжках в высоту, а также Светланы Парахонько в беге на 100 метров с барьерами. О выступлении Тимановской в отчете не сообщается, несмотря на то, что она также представляла Белоруссию. Мемориал стал для спортсменки первым стартом после отказа возвращаться на родину с Олимпийских играх в Токио. Легкоатлетка приняла участие в забегах на 100 и 200 метров, в обоих она заняла третье место.

Конфликт Тимановской с белорусскими спортивными чиновниками произошел в Токио. Спортсменка заявила об оказанном на нее давлении и попытках чиновников насильно вернуть ее домой. В результате Польша предоставила спортсменке визу, и Тимановская отправилась в Варшаву.

Началом скандала послужило выступление спортсменки в социальных сетях: Тимановская публично выразила недовольство решением руководства сборной задействовать ее в одном из забегов вместо другой спортсменки. После этого Тимановская была исключена из сборной страны на Играх.

Легкая атлетика,Кристина Тимановская,
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