В Белоруссии умолчали о результатах Тимановской на первом старте после отъезда

Федерация рассказала о результатах соотечественниц Марии Жодик и Анны Городской в прыжках в высоту, а также Светланы Парахонько в беге на 100 метров с барьерами. О выступлении Тимановской в отчете не сообщается, несмотря на то, что она также представляла Белоруссию. Мемориал стал для спортсменки первым стартом после отказа возвращаться на родину с Олимпийских играх в Токио. Легкоатлетка приняла участие в забегах на 100 и 200 метров, в обоих она заняла третье место.