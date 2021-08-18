Олимпийской чемпионке из России не дали визу США

США не дали визу олимпийской чемпионке по прыжкам в высоту Марии Ласицкене для участия в этапе Бриллиантовой лиги в Юджине. Об этом сообщает РБК со ссылкой на менеджера спортсменки Ольгу Назарову.
«К сожалению, мы не смогли получить разрешение на въезд в США. Поэтому Мария пропустит американский этап. Благодарим всем, кто пытался нам помочь», - сказала Назарова.
Также в американском этапе Бриллиантовой лиги не будет участвовать чемпионка мира, серебряный призер Олимпийских игр по прыжкам с шестом Анжелика Сидорова.
«Анжелика пропустит этап Бриллиантовой лиги в Юджине. Она выступит 5 сентября на турнире в Падуе, потом - в финале Бриллиантовой лиги в Цюрихе 9 сентября. Завершит сезон 11 сентября турниром в Инсбруке», - сказал ТАСС ее менеджер Павел Воронков.
Этап Бриллиантовой лиги пройдет в Юджине (штат Орегон) 21 августа.