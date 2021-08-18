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Олимпиада-2020

Олимпийской чемпионке из России не дали визу США

Вероника Полынина
57 минут назад

США не дали визу олимпийской чемпионке по прыжкам в высоту Марии Ласицкене для участия в этапе Бриллиантовой лиги в Юджине. Об этом сообщает РБК со ссылкой на менеджера спортсменки Ольгу Назарову.

«К сожалению, мы не смогли получить разрешение на въезд в США. Поэтому Мария пропустит американский этап. Благодарим всем, кто пытался нам помочь», - сказала Назарова.

Также в американском этапе Бриллиантовой лиги не будет участвовать чемпионка мира, серебряный призер Олимпийских игр по прыжкам с шестом Анжелика Сидорова.

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«Анжелика пропустит этап Бриллиантовой лиги в Юджине. Она выступит 5 сентября на турнире в Падуе, потом - в финале Бриллиантовой лиги в Цюрихе 9 сентября. Завершит сезон 11 сентября турниром в Инсбруке», - сказал ТАСС ее менеджер Павел Воронков.

Этап Бриллиантовой лиги пройдет в Юджине (штат Орегон) 21 августа.

7 августа Ласицкене рассказала о том, что у нее и у Сидоровой до сих пор нет американских виз, необходимых для участия в этапе Бриллиантовой лиги. Личный тренер Ласицкене Геннадий Габрилян говорил, что с визой спортсменке обещал помочь известный американский экипировщик, заинтересованный в ее участии в турнире. О намерении способствовать получению Ласицкене американской визы также заявляли в министерстве спорта.
Легкая атлетика,Видео,Геннадий Габрилян,Анжелика Сидорова,Павел Воронков,Минспорта,ИТАР-ТАСС,
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