Кенийская легкоатлетка Зедди Чонгво на юниорском чемпионате мира, который проходит в Найроби (Кения), взяла планку, прыгнув ногами вперёд.

Зедди, для которой эти соревнования стали дебютными в карьере, начала квалификацию с отметки 164 см и преодолела её с первого раза.

Права на видео принадлежат World Athletics. Видео доступно на YouTube-канале World Athletics.

Следующая высота была 169 см, но кенийка её взять не смогла, провалив все три попытки. В результате Чонгво заняла последнее 17-е место и не вышла в финальную часть соревнований.

Стоит отметить, что техника «ногами вперёд» использовалась спортсменами до 1968 года, после чего американский легкоатлет Дик Фосбери совершил революцию, прыгнув вперёд спиной.