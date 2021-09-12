Украинская спортсменка Магучих объяснила новое совместное фото с Ласицкене

Очередная совместная фотография с олимпийской чемпионкой в прыжках в высоту Марией Ласицкене была сделана по просьбе польской легкоатлетки Камилы Лицвинко, которая заканчивает карьеру. Об этом рассказала украинская спортсменка Ярослава Магучих, сообщает газета "Известия". Речь идет о снимке с финала "Бриллиантовой лиги" в Цюрихе, где 8 сентября состоялся финал чемпионата, Ласицкене и Магучих стоят рядом друг с другом. Россиянка взяла высоту 2,05 м. Этот результат стал рекордом в истории турнира. "Теперь о том, что касается фото: оно было сделано по просьбе Камилы Лицвинко, которая заканчивает карьеру, она хотела запечатлеть воспоминания. А теперь кульминация: на фотографии меня обнимает не Мария, а Никола МакДермотт, которая представляет Австралию. Уважайте друг друга, пожалуйста. Всем добра, а я отправляюсь в отпуск", — написала на своей странице в Facebook Магучих. Вместе с тем она сообщила, что за последний месяц услышала много интересного о себе. Спортсменка призвала правильно выражать свою точку зрения вместо того, чтобы "писать всякую гадость". Займитесь собой и используйте время с пользой, заключила легкоатлетка. В начале августа Магучих затравили в Сети соотечественники из-за совместного фото с Ласицкене после соревнований по прыжкам в высоту на Олимпиаде в Токио.