Ласицкене завершила сезон победой на турнире в Берлине

В августе Ласицкене стала олимпийской чемпионкой, в сентябре она победила в финале Бриллиантовой лиги. Также в активе россиянки три победы на чемпионатах мира, что является рекордным результатом, две - на чемпионатах мира в помещении, золото и серебро чемпионатов Европы, пять побед в финале Бриллиантовой лиги.