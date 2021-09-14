Ласицкене объяснила свое отсутствие на встрече олимпийцев с Путиным

«Вопрос участия в этом мероприятии возник сразу после моего возвращения из Японии. Олимпийские игры в Токио не были последним стартом для легкоатлетов, сезон только перевалился за экватор. А за последние шесть лет я по разным причинам не смогла участвовать в большом количестве турниров. Было очень много потеряно, поэтому мне очень хотелось выступать до конца сезона», — цитирует Ласицкене ТАСС.