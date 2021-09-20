«Ноги дрожали»: Дина Аверина рассказала о разговоре с Путиным

«Пообщались, он спрашивал, как и что. Он мне все сам рассказал: «Стояла, шесть минут ждала оценку, такого же у вас не бывает, обычно две минуты и выставляют оценку». Говорю ему: «Да, вы уже все знаете». Автограф даже у него попросила, он расписался на медали», - рассказала Аверина.