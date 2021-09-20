«Ноги дрожали»: Дина Аверина рассказала о разговоре с Путиным

Гимнастка Дина Аверина рассказала о своей встрече с Путиным после Олимпиады в Токио
Серебряный призер Олимпиады в Токио Дина Аверина рассказала, что впервые в жизни испытывали сильное волнение когда произносила речь на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Как рассказала Дина Аверина в эфире на YouTube-канале футбольного клуба ЦСКА, Путина она видела во второй раз. До этого он перед чемпионатом мира в 2019 году приходил в «Лужники».
«Пообщались, он спрашивал, как и что. Он мне все сам рассказал: «Стояла, шесть минут ждала оценку, такого же у вас не бывает, обычно две минуты и выставляют оценку». Говорю ему: «Да, вы уже все знаете». Автограф даже у него попросила, он расписался на медали», - рассказала Аверина.
По ее словам, она испытала сильнейшее волнение, когда говорила речь.
«У меня ноги так дрожали Это такое в первый раз. Я стою и думаю: главное не упасть, главное не упасть», - рассказала гимнастка.
Она добавила, что даже на Олимпиаде так не переживали.
Дина Аверина - 13-кратная чемпионка мира, в том числе трехкратная абсолютная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европейских игр, в том числе абсолютная, 10-кратная чемпионка Европы, двукратная абсолютная чемпионка России. Заслуженный мастер спорта.
Как сообщалось ранее, гимнастка завоевала «серебро» в личном многоборье на Олимпийских играх в Токио. «Золото» досталось израильтянке Линой Ашрам. Российская сторона уверена, что судейство было необъективным.