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«Ноги дрожали»: Дина Аверина рассказала о разговоре с Путиным

Елена Прошина
1 час назад

Гимнастка Дина Аверина рассказала о своей встрече с Путиным после Олимпиады в Токио

«Ноги дрожали»: Дина Аверина рассказала о разговоре с Путиным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Серебряный призер Олимпиады в Токио Дина Аверина рассказала, что впервые в жизни испытывали сильное волнение когда произносила речь на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Как рассказала Дина Аверина в эфире на YouTube-канале футбольного клуба ЦСКА, Путина она видела во второй раз. До этого он перед чемпионатом мира в 2019 году приходил в «Лужники».

«Пообщались, он спрашивал, как и что. Он мне все сам рассказал: «Стояла, шесть минут ждала оценку, такого же у вас не бывает, обычно две минуты и выставляют оценку». Говорю ему: «Да, вы уже все знаете». Автограф даже у него попросила, он расписался на медали», - рассказала Аверина.

По ее словам, она испытала сильнейшее волнение, когда говорила речь.

«У меня ноги так дрожали Это такое в первый раз. Я стою и думаю: главное не упасть, главное не упасть», - рассказала гимнастка.

Она добавила, что даже на Олимпиаде так не переживали.

Дина Аверина - 13-кратная чемпионка мира, в том числе трехкратная абсолютная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европейских игр, в том числе абсолютная, 10-кратная чемпионка Европы, двукратная абсолютная чемпионка России. Заслуженный мастер спорта.

Как сообщалось ранее, гимнастка завоевала «серебро» в личном многоборье на Олимпийских играх в Токио. «Золото» досталось израильтянке Линой Ашрам. Российская сторона уверена, что судейство было необъективным.

Легкая атлетика,Дина Аверина,Ирина Винер,Владимир Путин,ЦСКА,
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